Força Tática age rápido e frustra roubo a loja de carros em Rondonópolis

Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional prenderam cinco homens, com idades entre 18 e 31 anos, por roubo a um estabelecimento, na tarde desta terça-feira (19.03), em Rondonópolis. Os suspeitos foram presos em flagrante. Com o grupo, a PM apreendeu duas armas de fogo.

