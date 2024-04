Força Tática age rápido e prende jovem com 14 tabletes de maconha em Cuiabá Policiais militares...

Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional prenderam em flagrante um jovem de 19 anos por tráfico de drogas, nesta quarta-feira (03.04), no Distrito de Nossa Senhora da Guia, em Cuiabá. Com o suspeito, foram apreendidos 14 tabletes de maconha e porções de outros entorpecentes.

