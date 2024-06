Força Tática age rápido e prende membros de facção criminosa por tráfico de drogas em Rondonópolis

Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional prenderam dois homens, de 22 e 46 anos, por tráfico ilícito de drogas no final da tarde desta terça-feira (18.06), em Rondonópolis. Com os suspeitos, a PM apreendeu um tablete e porções de maconha.

