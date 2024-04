Fortaleza brilha na estreia da Sul-Americana

Alto contraste

Na estreia da Sudamericana, o Fortaleza venceu o Sportivo Trinidense por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (3) no Estádio Defensores del Chaco no Paraguai. Thiago Galhardo marcou no primeiro tempo e Yago Pikachu fechou o placar. O grande resultado dá a liderança isolada ao Leão no Grupo D com três pontos.

