Fórum Intersetorial discute mudanças no Plano Nacional de Educação

Alto contraste

A+

A-

Na primeira reunião deste ano do Fórum Intersetorial de Acompanhamento dos Planos de Educação (Fiape), foram discutidas as possíveis alterações no Plano Nacional de Educação (PNE) para a próxima década (2024-2034), o andamento do redimensionamento da rede pública de ensino em Mato Grosso, e as avaliações educacionais referentes ao fechamento do ano de 2023 nas unidades escolares de Cuiabá, Várzea Grande e demais municípios do estado. A pauta incluiu ainda a apresentação de um painel com o número de profissionais da Educação Especial e de estudantes público-alvo da Educação Especial (Paed) em Mato Grosso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Fórum Intersetorial debate alterações no Plano Nacional de Educação

• Sinal 5G estará disponível em mais 395 municípios a partir de hoje

• Apagão deixa Santa Casa e diversos bairros de SP sem energia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.