Funcafé: Recursos de R$ 6,88 bilhões para impulsionar a safra 2024/2025

Alto contraste

A+

A-

O Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) terá R$ 6,88 bilhões, representando um aumento de 8% em relação ao ano anterior, que foi de R$ 6,3 bilhões. A decisão foi tomada durante a 8ª Reunião do Comitê Técnico do Conselho Deliberativo da Política do Café (CT/CDPC), realizada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Projeto Jaíba transforma produção de frutas no norte de Minas Gerais

• Funcafé terá R$ 6,88 bilhões para financiar a safra 2024/2025

• Dia Mundial da Atividade Física: desvende os mitos que envolvem o tema

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.