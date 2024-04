Fundadora da Fillity: Empoderamento Feminino e Sucesso no Mundo da Moda

Alto contraste

Fundadora da Fillity compartilha dicas de empoderamento com empreendedoras femininas

“Mulher elegante é mulher bem resolvida”. Esta frase de Esperança Dabbur sintetiza sua visão para a marca que há 35 anos veste brasileiras fortes e práticas. “Foi por isso que comecei, em 1988, a oferecer as peças da marca, com base na observação do que motiva mulheres como eu naquele momento e até hoje”. Graças à visão empreendedora e inovadora de Esperança, a Fillity é hoje uma das marcas mais respeitadas do mercado de moda brasileiro.

