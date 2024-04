Fundo Clima: Novo Financiamento para Projetos Sustentáveis

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinaram nesta segunda-feira (1º) o contrato para execução de R$ 10,4 bilhões pelo Fundo Nacional sobre Mudança do Clima.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Pacheco prorroga MP, mas exclui reoneração de municípios

• Polícia pede prisão de motorista de Porsche que causou acidente em SP

• Plano prevê medidas para regulamentação de uso público de Parque

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.