Governador anuncia construção de mais 1,9 mil moradias populares em Nova Mutum

O governador Mauro Mendes anunciou a construção de mais 1,9 mil moradias populares em Nova Mutum, por meio do Programa SER Família Habitação, em parceria com a prefeitura. O anúncio foi feito durante reunião com o prefeito Leandro Félix, no Palácio Paiaguás, nesta segunda-feira (17.06).

