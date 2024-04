Governador Mauro Mendes e autoridades destacam potencialidades do Show Safra 2024 em Lucas do Rio Verde

Durante a visita oficial ao Show Safra 2024 em Lucas do Rio Verde, o Governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, acompanhado pelo Chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, o presidente da Fundação Rio Verde, Joci Piccini, o prefeito Miguel Vaz, o deputado Cláudio Senna, e outras autoridades, enfatizou a relevância do evento para o agronegócio nacional e internacional.

