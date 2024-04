Governador Mauro Mendes inaugura novo pronto atendimento infantil com espaço amplo e acolhedor

Alto contraste

O governador Mauro Mendes ressaltou, nesta quarta-feira (04.04), durante a inauguração do novo pronto atendimento infantil do Hospital Estadual Santa Casa, que a reforma garantiu um espaço mais amplo e acolhedor para as crianças. A entrega contou com a presença da madrinha da nova ala pediátrica, a primeira-dama Virginia Mendes.

