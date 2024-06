Governo de MT antecipa operação de combate aos incêndios no Pantanal

O Governo do Mato Grosso antecipa, na próxima segunda-feira (17.06), a operação integrada de combate aos incêndios florestais no Pantanal mato-grossense. O lançamento da operação será feito no aeródromo do Sesc Pantanal, em Poconé, às 10h.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.