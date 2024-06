Governo descarta desvinculação de aposentadorias do salário mínimo A desvinculação do piso das aposentadorias ao salário mínimo “não passa pela cabeça” do governo, disse nesta quarta-feira (12) a...

Momento MT|Do R7 13/06/2024 - 08h32 (Atualizado em 13/06/2024 - 08h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share