Grêmio faz história e conquista o Heptacampeonato Gaúcho

Alto contraste

A+

A-

Em uma tarde emocionante neste sábado (06.04), o Grêmio fez história ao conquistar o heptacampeonato gaúcho, após uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o Juventude, na Arena do Grêmio. Com este resultado, o time de Porto Alegre garantiu seu 43º título do Campeonato Gaúcho, aproximando-se do recorde do rival Internacional.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Grêmio conquista o Heptacampeonato Gaúcho após vitória sobre o Juventude

• Gefron apreende 420 quilos de entorpecente e prende dois suspeitos de tráfico de drogas

• Polícia apura atropelamento de cinco ciclistas em Brasília

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.