Grêmio perde em casa para o Palmeiras: derrota amarga no Brasileirão Feminino

Alto contraste

A+

A-

No confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, as Gurias Gremistas enfrentaram um desafio árduo contra o Palmeiras, no CFT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. A partida, que prometia emoção do início ao fim, não decepcionou, mas terminou com o sabor amargo da derrota para a equipe da casa por 2 a 1.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• MEC notifica universidades oferecem cursos de medicina sem autorização

• Macron elogia atuação brasileira em prol da democracia

• Bombeiros resgatam homem que havia desaparecido após temporal em Jaciara

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.