Grêmio sofre derrota para o Strongest na estreia da Libertadores

Alto contraste

A+

A-

Nesta terça-feira, o Grêmio enfrentou o Strongest no Estádio Hernando Siles, em partida válida pela estreia no Grupo C da Libertadores. O time brasileiro entrou em campo com a equipe reserva devido ao jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho e acabou sendo derrotado por 2 a 0.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Grêmio é derrotado pelo Strongest na estreia da Libertadores

• Universidades federais têm melhores cursos avaliados; veja lista

• Flamengo empata com Millonarios em sua estreia na Libertadores

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.