Gripe aviária: novos casos preocupam autoridades brasileiras

Alto contraste

A+

A-

Em uma recente atualização divulgada pela plataforma do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), um novo caso de gripe aviária de alta patogenicidade foi identificado, elevando as preocupações sanitárias no país. O caso foi confirmado em uma ave da espécie Trinta-réis-boreal, localizada em São Francisco de Itabapoana, no estado do Rio de Janeiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Brasil exportou 22,09 milhões de toneladas no primeiro trimestre de 2024

• Eclipse total do Sol acontece hoje; assista ao vivo

• Flamengo conquista seu 38º título estadual ao vencer o Nova Iguaçu por 1 a 0 no Maracanã

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.