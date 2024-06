Grupo empresarial busca parceria para repressão a roubos e furtos de cargas e veículos

Representantes do Grupo Vyas estiveram na Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), nesta quinta-feira (13.06), para conhecer as funcionalidades do Vigia Mais MT com objetivo de implementar a tecnologia de videomonitoramento em regiões estratégicas de Cuiabá e interior do estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.