Grupo "Rei das Carnes" tem plano de recuperação judicial homologado pela Justiça

A Justiça de Mato Grosso homologou o plano de recuperação judicial do grupo “Rei das Carnes”. O conglomerado, que inclui empresas que atuam no ramo de abate, venda de carne e transporte de cargas, ingressou com o pedido de recuperação judicial por dívidas da ordem de R$ 13 milhões.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.