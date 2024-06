Helinho brilha e Red Bull Bragantino conquista vitória importante

O Red Bull Bragantino recebeu o Juventude neste sábado (15), no estádio Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu a equipe gaúcha por dois a um, com os dois gols marcados pelo atacante Helinho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.