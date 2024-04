Homem é autuado por contrabando de cigarros e porte ilegal de arma de fogo

Alto contraste

A+

A-

Um homem flagrado na segunda-feira (18) com dezenas de caixas de cigarro e uma arma de fogo foi autuado pelos crimes de contrabando, descaminho e porte ilegal de arma de fogo na Delegacia de Porto Alegre do Norte, na região nordeste do estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Por tentar matar irmãos e sobrinho, réu é condenado a 15 anos de prisão

• Sorriso promove Seletiva e Acampamento Estadual de Handebol

• Dança carioca é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do RJ

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.