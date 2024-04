HOMEM É PRESO EM FLAGRANTE APÓS TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM NOVA MUTUM

Alto contraste

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante, na noite deste domingo (24.03), suspeito por tentativa de homicídio contra uma mulher, no bairro Flor de Pequi I, no município de Nova Mutum (241 km de Cuiabá). A vítima foi esfaqueada e encaminhada ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro com diversos ferimentos pelo corpo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

