Homem é preso em flagrante por homicídio em Mirassol d’Oeste

Policiais militares do 17º Batalhão prenderam um homem de 46 anos pelo homicídio que vitimou Mesaque de Marques Garcia, de 26 anos, no município de Mirassol d’Oeste. O suspeito foi preso em flagrante, na madrugada deste sábado (06.04), no local do crime.

