Homem é preso por fazer sexo com torneira de parque: confira a imagem chocante

Torneira de parque utilizada pelo homem Torneira de parque utilizada pelo homem (Momento MT)

Um homem de 56 anos foi preso por fazer sexo com uma torneira de água potável em um parque japonês. O caso aconteceu no distrito de Setagaya, em Tóquio, por volta das 2h20 do dia 1º de abril.

