Homem negro é agredido com ‘mata-leão’ por seguranças do Metrô de SP

Um homem negro foi agredido por seguranças do Metrô de São Paulo com um golpe conhecido por ‘mata-leão’. As imagens foram gravadas por testemunhas, na quinta-feira (14) e circulam pelas redes sociais.

