Homem que sequestrou ônibus no RJ é denunciado pelo MP - Confira os detalhes do caso

Paulo Sérgio de Lima, autor do sequestro do ônibus que manteve 16 passageiros reféns por 3 horas na Rodoviária do Rio de Janeiro no último dia 12, foi acusado pelas duas tentativas de homicídio e pelo sequestro do veículo. O homem deixou dois passageiros feridos, entretanto, nenhum deles morreu.

