Idoso é preso por porte ilegal de arma de fogo e munições em Barra do Garças

Uma ação conjunta da Força Tática-Araguaia, Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (RAIO) e policiais militares do 5° Comando Regional prendeu um idoso de 67 anos, nesta quarta-feira (03.04), por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Jardim Nova Barra Sul, em Barra do Garças (509 km de Cuiabá). Na ação, as equipes apreenderam um revólver, duas espingardas de pressão e uma pistola de pressão.

