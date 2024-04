Impactos do Uso Indiscriminado de Psicoestimulantes na Saúde

Alto contraste

Uso indiscriminado de psicoestimulantes causa impactos na saúde

De 2018 a 2022, a quantidade de caixas do dimesilato de lisdexanfetamina passou de 618 mil para 1,4 milhão (dados do Sindicato da Indústria de Produtores Farmaceuticos – Sindusfarma). A substância é o princípio ativo do Venvanse, medicamento que estimula o sistema nervoso central, indicado para o tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção / Hiperatividade (TDAH).

