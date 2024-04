Indústria de Mato Grosso se destaca com crescimento de 4,4% em janeiro

Alto contraste

O setor industrial de Mato Grosso cresceu 4,4% no mês de janeiro, com o segundo melhor índice do país, atrás do Amazonas, que subiu 16,7%. O desempenho das indústrias no Estado também foi positivo na comparação com janeiro de 2023, com alta de 9,5%, e no acumulado dos últimos 12 meses em 7%.

