Influencer Dillyene arrasa com look de 100 mil reais e se destaca em festa exclusiva

Alto contraste

A+

A-

A influenciadora quis mostrar sensualidade e estilo com o look ousado A influenciadora quis mostrar sensualidade e estilo com o look ousado (Momento MT)

A influenciadora Dillyene caprichou na produção para a festa "The Secret", em Paris, capital da França. Ela usou um look ousado avaliado em 100 mil reais, com os seios cobertos tapados por uma peça feita à mão com pérolas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Influencer Dillyene usa look de 100 mil reais e deixa seios à mostra

• Projeto prevê prazo de validade para testamento de emergência

• CE e CCT debatem autonomia das universidades

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.