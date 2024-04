Inscrições abertas para a 3ª Corrida Estadual de Combate ao Trabalho Escravo

Alto contraste

Estão abertas as inscrições para a 3ª Corrida Estadual de Combate ao Trabalho Escravo, que será realizada no dia 12 de maio do Parque Tia Nair, em Cuiabá. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de abril no site Morro-MT. O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), por meio da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo (Coetrae).

