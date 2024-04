Inscrições abertas para o Pré-Enem Digit@l MT

Alto contraste

As inscrições para o Pré-Enem Digit@l MT, curso preparatório para o Enem 2024 oferecido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), continuam abertas até esta sexta-feira (15). O curso é destinado a estudantes do 3º ano do Ensino Médio e do 2º ano da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A inscrição é simples e rápida, por meio do preenchimento de um formulário disponibilizado no site da Seduc.

