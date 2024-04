Inscrições para o Fies terminam nesta sexta-feira - Última chance para garantir seu financiamento estudantil!

Alto contraste

Termina às 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira (15) o prazo para inscrição no processo seletivo do primeiro semestre de 2024 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Interessados devem se inscrever pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

