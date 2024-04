Investigado construía complexo esportivo em Cuiabá e entregava cestas básicas para lavar dinheiro de facção As investigações da Gerência de Combate ao Crime Organizado...

Alto contraste

A+

A-

As investigações da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Polícia Civil, no âmbito da Operação Apito Final, identificaram um projeto audacioso de Paulo Witer Farias Paelo, um dos líderes de uma organização criminosa que atuava em Cuiabá, para a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Investigado construía complexo esportivo em Cuiabá e entregava cestas básicas para lavar dinheiro de facção

• Empresas podem começar a regularizar ajuda financeira indevida do ICMS

• Programa do governo visa aumentar a diversidade na aviação civil

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.