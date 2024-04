Investimentos do Governo de MT transformam a vida dos agricultores familiares de Cuiabá

Cuiabá recebeu R$ 29,4 milhões em investimentos do Governo de Mato Grosso para o desenvolvimento da agricultura familiar, nos últimos cinco anos. Esses recursos convertidos em equipamentos, tratores, implementos agrícolas, mudas, tendas, entre outros itens, melhoram o dia a dia dos trabalhadores do campo, ampliam a produção e contribuem com a comercialização. A Capital mato-grossense completa 305 anos na próxima segunda-feira (08.04).

