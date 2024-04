Investimentos em novos veículos e equipamentos beneficiam Lucas do Rio Verde

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde realizou, nesta terça-feira (02.04), a entrega de 22 novos veículos e 23 equipamentos, como parte de seu compromisso em atender às necessidades da comunidade. A cerimônia de entrega, que ocorreu na sede da Prefeitura, contou com a presença de autoridades locais, funcionários públicos e membros da imprensa. Esses reforços representam um importante investimento na melhoria dos serviços públicos e infraestrutura do município.

