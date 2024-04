Irmãos Brazão e delegado Rivaldo: o desfecho de um caso chocante

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

Os três presos neste domingo (24), suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e Anderson Gomes, já estão em Brasília e serão encaminhados para o presídio federal, que fica no complexo penitenciário da Papuda, região sudeste do Distrito Federal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Irmãos Brazão e delegado Rivaldo seguem para presídio federal

• Comitê cobra reparação e medidas para que caso Marielle não se repita

• Motivação da morte de Marielle envolve questão fundiária e milícia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.