Irmãos presos em flagrante com grande quantidade de drogas

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão apreenderam 107 porções de entorpecentes e prenderam dois irmãos suspeitos por tráfico de drogas, no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande. Além dos produtos ilícitos, as equipes ainda apreenderam um celular, R$ 219 em espécie e uma balança de precisão.

