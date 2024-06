Izalci denuncia manipulação de dados na Previdência Social

O senador Izalci Lucas (PL-DF), em pronunciamento nesta terça-feira (18), afirmou que há um "malabarismo contábil" do governo para maquiar as despesas da Previdência Social. Segundo o senador, a estratégia do governo manipula os dados para reduzir as despesas previdenciárias previstas e abrir espaço no orçamento federal para outras finalidades.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.