Izalci relata desafios enfrentados pelo Rio Grande do Sul após enchente

O senador Izalci Lucas (PL-DF), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (11), relatou que visitou o Rio Grande do Sul após a enchente que assolou o estado. O senador destacou que participou de uma reunião com empresários e a bancada local para discutir a reconstrução do estado, afetado pelo desastre climático.

