Justiça Eleitoral de Mato Grosso inicia atendimento na ALMT

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso inaugura um novo posto de atendimento em Cuiabá, nesta quarta-feira (3), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A unidade ficará aberta ao público das 8h às 14 horas, de segunda a sexta-feira, no auditório Milton Figueiredo. O atendimento será realizado por ordem de chegada, e ficará em funcionamento no Poder Legislativo até o dia 8 de maio - data limite para a regularização do título de eleitor.

