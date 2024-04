Lava Jato: 10 anos de investigações e polêmicas

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

Contas no exterior, em paraísos fiscais como Suíça e principado de Mônaco, com milhões de dólares ou euros ocultos. Diretores da Petrobras presos preventivamente por meses a fio. Políticos condenados e encarcerados. Enormes “propinodutos” jorrando maços de dinheiro ao vivo no Jornal Nacional. Dez anos após o início da Lava Jato, completados neste domingo (17), tais cenas espetaculares permanecem vívidas na memória do brasileiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Polícias Civil de MT e AM prendem três pessoas por tráfico interestadual de drogas

• Aprenda a fazer um peixe cremoso com leite de coco! Uma delicia essa receita!

• Lava Jato completa 10 anos com resultados em xeque e prestígio abalado

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.