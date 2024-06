Lei cria Dia Nacional do Imigrante Grego: saiba mais sobre a nova data comemorativa

Entrou em vigor a Lei 14.884/24, que cria o Dia Nacional do Imigrante Grego, a ser comemorado em 21 de setembro. A data se refere à chegada do capitão Nicolau Savas, em 1883, trazendo os primeiros gregos ao Brasil. O dia escolhido também coincide com a fundação da Coletividade Helênica de Santa Catarina, onde os imigrantes pioneiros passaram a viver.

