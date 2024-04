Líder do governo busca aprovar proposta de reforma do ensino médio O líder do governo na Câmara, deputado José...

Alto contraste

A+

A-

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), afirmou que foi construído um acordo para votar amanhã a proposta que redefine a Política Nacional do Ensino Médio no Brasil. A proposta é uma alternativa à reforma do ensino médio de 2017. Segundo Guimarães, o entendimento é que sejam preservadas a carga horária de 2.400 horas para formação geral e 1.800 para a formação técnica de forma escalonada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Líder do governo espera votar proposta que reformula o ensino médio nesta quarta-feira

• Câmara aprova projeto que uniformiza aplicação de juros para dívidas contratuais; acompanhe

• Moro diz que não houve justificativa para barrar cidadão português no Brasil

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.