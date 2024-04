Líderes internacionais parabenizam novo presidente do Senegal Os senegaleses...

Os senegaleses foram às urnas na última semana para escolher o novo presidente do país. Foi eleito o candidato de oposição Bassirou Diomaye Faye, que se apresentou como figura antissistema. Os resultados definitivos foram publicados pelo Conselho Constitucional do Senegal. Bassirou Diomaye Faye venceu com 54,28% dos votos.

