Lipedema: Condição que Afeta Yasmim Brunet e Juliane Massaoka

A doença causa deformidade no corpo e é considerado um problema para a autoestima de algumas mulheres

O Lipedema é uma doença crônica e progressiva que envolve o acúmulo anormal de gordura em algumas partes do corpo, geralmente nas pernas, coxas e, em alguns casos, nos braços. Esta condição é caracterizada por um aumento simétrico de tecido adiposo nessas áreas, resultando em uma aparência desproporcional entre o tronco e as extremidades inferiores. Recentemente a modelo Yasmim Brunet e Juliane Massaoka, repórter do Mais Você, revelaram sofrer desconforto por causa da doença.

