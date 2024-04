Lista dos selecionados para CNH Social em Mato Grosso é divulgada

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde informa que a lista com nomes dos candidatos selecionados para obter a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de forma gratuita, foi divulgada nesta quinta-feira (21) pelo Governo do Estado. Ao todo, 80 mil pessoas se inscreveram no programa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Professora Dorinha elogia governo do Tocantins e destaca crescimento do estado

• Divulgada lista dos selecionados para obter CNH Social em Mato Grosso

• Proposta define local onde deve ser julgado o estelionato pela internet

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.