LRV: Resultados efetivos no combate à violência doméstica

“Durante atendimento da demanda diária, a equipe da viatura 18 da Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu uma denúncia via 153 de descumprimento de medida protetiva. A denúncia relatava que a vítima estaria trancada dentro do quarto e seu ex-companheiro estaria dentro da residência. Ao chegarem ao local, com o apoio da viatura 17, encontraram o agressor dentro da casa. A vítima estava segurando seu filho nos braços e informou que o agressor tinha a chave da residência e entrou sem avisá-la, mas que, desta vez, não chegou a agredi-la. Os dois foram encaminhados para a delegacia para que as medidas necessárias fossem tomadas. Foi feito o boletim de ocorrência de descumprimento de medida protetiva e, tanto os guardas municipais responsáveis quanto a vítima, foram ouvidos, enquanto o agressor permaneceu detido”. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



