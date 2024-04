Lucas Barreto e a Importância da Exploração de Petróleo no Amapá

Alto contraste

A+

A-

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (20), o senador Lucas Barreto (PSD-AP) voltou a defender a exploração do potencial petrolífero do estado do Amapá, especialmente diante dos avanços na Guiana Francesa, que já atua na chamada Margem Equatorial, localizada entre a costa do Rio Grande do Norte e o litoral do Amapá. A área vem sendo chamada de novo pré-sal brasileiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Seleção Brasileira treina com grupo completo em Londres

• PEC sobre drogas tem segunda sessão de discussão em primeiro turno

• Dólar cai para R$ 4,97 após decisão de Banco Central americano

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.