Lucas do Rio Verde será palco dos principais Jogos Escolares e Estudantis 2024

Alto contraste

A+

A-

Fruto de investimentos na área de Esporte, Lucas do Rio Verde sediará os Jogos Escolares Mato-grossenses e Estudantis de Seleções Mato-grossenses deste ano. Com uma infraestrutura robusta, a cidade, que já recebeu os jogos em 2023, será palco dos principais jogos em nível estudantil do estado de Mato Grosso. A etapa regional no município acontecerá nos meses de abril e maio e a estadual em julho de 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Novas oportunidades de licitação estão disponíveis no site da Prefeitura

• Câmara debate impactos da extinção Perse para os setores de eventos

• PreviSinop recebe representantes de 15 municípios para capacitação de servidores no 1º Circuito Previdenciário

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.